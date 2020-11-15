شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 30%.. عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثمرت جهود مجلس دبي الرياضي والبروتوكولات التي وضعها لمختلف الرياضات في الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بنسبة 30% حيث تم بالفعل حضور الجماهير لبطولات برياضات: الملاكمة، الجولف، الكريكت، كرة السلة، البولو، وبطولة «ريد بل» للسيارات «كار بارك درفت» وبناء الأجسام، كما يجري العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية المقبلة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها، فيما خاطب مجلس دبي الرياضي المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي.

ويسعى المجلس لاستكمال المشهد الرياضي الرائع في مختلف الرياضات بالتعاون بين المجلس والمنظمين والجهات الرسمية، حيث خاطب المجلس في شهر مايو الماضي منظمي الفعاليات والاتحادات بعودة النشاط الرياضي الفعلي المباشر بعد وضع البروتوكولات الاحترازية الخاصة بكل رياضة ولمختلف الفئات السنية وهو الأمر الذي أثمر عودة التدريبات بشكل تدريجي ثم عودة تنظيم المئات من الفعاليات في مختلف الرياضات والمناطق.

ونظراً لأهمية الجمهور في رفع مستوى المنافسات وبث روح ممارسة الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع فقد تم مؤخراً السماح بعودة الجماهير وفق النسبة المعتمدة والبالغة 30% وفق الإجراءات الاحترازية الدقيقة، التي تضمن حماية الرياضيين والعاملين في تنظيم الفعاليات الرياضية والجماهير.

كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة 30%.. عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.