شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس موريشيوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني، سفير فوق العادة ومفوض الدولة لدى جمهورية موزمبيق أوراق اعتماده إلى بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، سفيراً غير مقيم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر سفارة موريشيوس في مابوتو عاصمة موزمبيق.

ونقل السفير، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس موريشيوس، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس موريشيوس، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السفير خالد القحطاني، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى موريشيوس، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وموريشيوس وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين. (وام)

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