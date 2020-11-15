شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تمنع شيتي مؤسس إن.إم.سي من السفر للإمارات.. وتسمح لزوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، اليوم الأحد، إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا ب.ر. شيتي مؤسس (إن.إم.سي هيلث) من المغادرة من مطار بنجالور في طريقه إلى الإمارات في ساعة مبكرة من صباح، أمس السبت.

كان شيتي أعلن في بيان يوم السبت أنه ينوي العودة إلى الإمارات ونفى تقارير عن هروبه بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان.

وقال المصدر إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.

وتابع «أبلغ بأن ثمة تنبيهاً ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي،» مضيفاً أنه لم يُحتجز.

ويواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أبرم أثناء اجتماع في مارس آذار يقضي بحصول البنك على 16 عقاراً كضمان لديون إلى جانب ضمانات إضافية.

وقال شيتي في بيان اعتراض تقدم به إلى محكمة هندية واطلعت عليه رويترز إن الاتفاق «وثيقة احتيال».(رويترز)

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