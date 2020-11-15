تسريبات انفصال المغربية بسمة بوسيل عن النجم تامر حسني.. الخيانة السبب ومحاولات للصلح بينهما

شغل خبر تحضير مصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، للطلاق من النجم المصري تامر حسني، ضجة لدى متتبعي أخبار المشاهير في العالم العربي، خصوصا أنها هي من أعلنت ذلك بنفسها.

ونشرت بسمة بوسيل، ليلة أول أمس الجمعة، منشورا، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أوضحت فيه أن علاقتها بتامر حسني انتهت، وأنهما يحضران للطلاق.

وحول السبب وراء ذلك، كشف برنامج الحصاد للإعلامي فهد الهاشمي، أن بسمة تلقت صورا توثق لخيانة تامر حسني لها، بينما بررها الأخير بأنها صور مفبركة.

وأكدت المصدر نفسه أن عائلة تامر حسني تدخلت للصلح بينه وزوجته، علما أنها ليست المرة الأولى، التي يحدث بينهما مشكل من هذا النوع.

وحذفت بسمة من على حسابها خبر انفصالها عن تامر حسني، بينما تفاعلت مع ردود الفعل من خلال إعادة نشر تدوينة لإحدى الصفحات تلمح من خلالها إلى أنها غير مهتمة بتعليقات الشامتين.

وكانت بسمة قد ارتبطت بتامر حسني عام 2012، وأثمر زواجهما 3 أطفال؛ تايا، وأمايا، وآدم.