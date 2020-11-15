وفاة الفنان عبد اللطيف سلينا

توفي، صباح اليوم الأحد، الفنان عبد اللطيف سلينا، متأثرا بمضاعفات مرض القلب.

وأكدت مصادر “اليوم 24” خبر وفاة سلينا، صباح اليوم، وأوضحت أن مراسيم الدفن ستقام، ظهر اليوم.

ويعد عبد اللطيف سلينا من أبرز الموثقين الموسيقيين لأعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب، إذ يحتفظ بتسجيلات نادرة له، ولعديد من نجوم الزمن الجميل.

ودرس سلينا في المعهد البلدي للموسيقى في الدارالبيضاء، عام 1968، حيث تعلم أبجديات الموسيقى بشكل دقيق.

واشتهر عبد اللطيف سلينا باتقان أداء أغاني عبد الوهاب، كما قدم أغان خاصة به، منها قصيدة: “قال لي مرحى”، التي لحنها له سعيد الشرايبي، وأغنية “ألف ليلة وليلة”، التي خصه بها المطرب، والملحن المصري، عبد العزيز محمود، وغيرها من الأعمال.