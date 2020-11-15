جدد الملك محمد السادس، اليوم الأحد، التعبير عن الدعم المغربي للشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته نحو الحرية، والاستقلال.
وبعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في البرقية المذكورة، عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، تحت قيادته الحكيمة.
كما أعرب الملك بالمناسبة ذاتها للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه “لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من وشائج الأخوة المتينة، وروابط التقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم تضامن المملكة المغربية، ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية، والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك لمحمود عباس: أؤكد تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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