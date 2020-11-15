شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 126,916 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 691 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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