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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بوفيات كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس، أن إيطاليا سجلت 37255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضاً من 40902 أول من أمس.
وذكرت الوزارة أن عدد حالات الوفاة المتصلة بكوفيد-19 بلغت 544 انخفاضاً من 550 في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إن 227695 مسحة للكشف عن فيروس كورونا أجريت أول من أمس مقابل 254908 في اليوم الذي سبقه.
وظلت منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، التي تضم العاصمة المالية ميلانو، هي الأكثر تضرراً من الفيروس أمس، حيث سجلت 8129 حالة جديدة مقابل 10634 أول من أمس.
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