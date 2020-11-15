شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تبلغ 53.7 مليون إصابة و1.3 مليون وفاة والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس " كورونا " حول العالم 53 مليونا و693 ألفا و587 حالة حتى مساء أمس.

وتسبب الفيروس - وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء - في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص. وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك.

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