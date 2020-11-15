شكرا لقرائتكم خبر عن 1210 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعة الـ24 الماضية 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 150,345 إصابة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 530 حالة وفاة.

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