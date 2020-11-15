شكرا لقرائتكم خبر عن 4106 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات نشرها فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض كوفيد-19 في إندونيسيا أن البلاد سجلت 4106 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467113 إصابة.
كما سجلت البلاد 36 وفاة بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15211. كما تماثل 391991 للشفاء من الفيروس.
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