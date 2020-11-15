شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يعتمد منح الإقامة الذهبية لبعض المهن والان نبدء بالتفاصيل
اعتمد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لبعض المهن.
وقال عبر تويتر :"الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".
وأضاف : "سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم .. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".
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