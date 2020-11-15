إثيوبيا قادرة "بمفردها" على تحقيق أهدافها العسكرية بتجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في إقليم تجراي (شمال) "بنفسها".
وتأتي تصريحات آبي أحمد ردا على مزاعم رددها المسؤولون عن "تجراي" بأن إريتريا تدعم إثيوبيا عسكريا في الإقليم التي تشن أديس أبابا عملية عسكرية ضده منذ الأربعاء الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت سلطات إقليم تجراي إنها قصفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة بالصواريخ، في هجوم يعزز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في منطقة القرن الأفريقي.
رئيس إقليم تجراي دبرتسيون غبر ميكائيل قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن قواته استهدفت مطار أسمرة الذي زعم أنه يستخدم في توجيه ضربات ضد الإقليم.
وسبق أن نفت إريتريا أي تدخل في تجراي، وكذبت، الثلاثاء، اتهامات حكومة الإقليم بشأن توغل قواتها في المنطقة دعما لأديس أبابا.
وكانت الحكومة الإثيوبية أصدرت الأربعاء قبل الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، عقب هجوم للجبهة على معسكر للدفاع الوطني ومحاولتها احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا "، بإقليم أمهرة.
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