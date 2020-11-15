أردوغان يزور "شمال قبرص" والرئيس القبرصي يستنكر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد "شمال قبرص"، الخاضع لسيطرة تركيا، حيث من المتوقع أن يشارك في مراسم، كما سيزور موقعا رمزيا أعيد افتتاحه مؤخرا في شرق الجزيرة القبرصية المقسمة.

وتأتي زيارة أردوغان بعد قرابة شهر من انتخاب رئيس الوزراء المحافظ إرسين تتار، المدعوم من أردوغان، رئيسا جديدا. ويؤيد تتار حل الدولتين للجزيرة المقسمة.

وأشاد أردوغان بانتخاب تتار ووصفه بأنه بداية "عهد جديد" في قبرص. وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن زيارته لقبرص تأتي لتأكيد التضامن مع "الوطن الأم".

ومن المقرر أن يحضر أردوغان مراسم للاحتفال بالإعلان أحادي الجانب بتأسيس " جمهورية شمال قبرص التركية" عام .1983 وقال أردوغان الأسبوع الماضي إنه سيذهب في "نزهة" لبلدة فاروشا التي تسيطر عليها تركيا في منطقة فاماجوستا.

وأدان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس زيارة أردوغان ووصفها بأنها "استفزاز غير مسبوق".

وتم إعادة افتتاح بلدة فاروشا الساحلية مؤخرا بصورة جزئية بعد أن ظلت مهجورة طيلة 46 عاما، وذلك رغم الانتقادات الدولية.

وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 قد أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي، تعترف به تركيا فقط. ومنذ ذلك الحين ظلت فاماجوستا رمزا للانقسام.

وتأتي إعادة الافتتاح الرمزية لفاروشا وسط توترات مستمرة بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.