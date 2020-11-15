الأمن العراقي يعلن تفكيك خلية إرهابية من 15 شخصا في نينوى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق اليوم الأحد تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً في نينوى/ 400 كم شمال بغداد./
وقال الأمن الوطني ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)،إن مفارزه تمكنت في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية.
وبين أنه"تمَّ تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولاثبات الوجود".
وأضاف أنه"تمَّت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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