باكستان تقدم "أدلة دامغة" على رعاية #الهند لجماعات مسلحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم السبت، إن باكستان ستقدم أدلة إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى على تورط الهند جارتها وخصمها اللدود في رعاية تنظيمات مسلحة على أراضيها.

ويقول المسؤولون الباكستانيون منذ فترة طويلة إن الهند ترعى جماعات تستخدم العنف في باكستان وهي مزاعم نفتها الهند دائما، ولكن إعلان اليوم السبت الذي ورد في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد قدم تفاصيل كثيرة واتهامات محددة.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي لوسائل الإعلام إلى جانب المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "إننا نقدم الآن أدلة دامغة للعالم لإثبات رعاية الدولة الهندية بشكل مباشر للإرهاب في باكستان والذي أودى بحياة باكستانيين أبرياء".

وأضاف أنه سيتم تسليم ملف الأدلة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى.

وأرسلت "رويترز" بيانا لوزارة الخارجية الهندية من الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني يفصل هذه المزاعم، لكنها لم ترد على طلب التعليق.