شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسجيل 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 126,916 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وكشفت الوزارة عن تسجيل 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 691 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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