حاكم دبي: قررنا منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة في المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات محددة في المجتمع.



وقال عبر تدوينة في حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الإمارات قررت منح الإقامة الذهبية للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

وأضاف إنه الإقامة الذهبية سيتم منحها أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.