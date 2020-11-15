شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم الأحد، 15/تشرين الثاني/2020: الطقس: - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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