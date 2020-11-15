شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة في تعز وصنعاء..والجيش يستنزف المليشيا والان مع التفاصيل
وفي محافظة تعز، أكد قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق أن 9 من مسلحي المليشيا قتلوا بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال المدينة.
وأوضح أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل حوثية في وادي جديد بجبهة الأربعين وقتلت العناصر المتسللة وبينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)، كما أعطبت المدفعية مدرعة أثناء محاولاتها سحب جثث القتلى.
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