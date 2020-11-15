شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة حوثية تقتل وتصيب 4 مدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران مساء اليوم (السبت) بقذيفة حوثية استهدفت ساحة الحرية بحي الشماسي وسط مدينة تعز. وأكد سكان محليون وأطباء لـ«الخليج 365»، أن قذيفة هاون سقطت في ساحة الحرية بالقرب من مستشفى الصفوة أدت إلى مقتل مدنيين أحدهما عامل ورشة والآخر صاحب مطعم وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، 349 انتهاكاً لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال أكتوبر الماضي، مؤكداً مقتل 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال على أيدي مليشيا الحوثي.

وقال المركز في بيان صحفي بعنوان (تعليم تحت القصف)، إن فريقه وثق إصابة 95 مدنيا بينهم 5 نساء و20 طفلا، مبيناً أن الجرائم الحوثية تنوعت بين القنص المباشر أو الألغام والعبوات الناسفة.

ولفت التقرير إلى أن هناك 49 مدنيا اختطفوا بينهم 6 أطفال وفتاة واحدة، وأفاد بأن هجمات المليشيا تسببت في نزوح 128 أسرة في تعز خلال أكتوبر، كما تعرض 44 من الممتلكات العامة والخاصة للتدمير الكلي، فيما تعرض مستشفى الأمل لأمراض السرطان ومدارس 7 يوليو والميثاق والشهيد الثلايا وكلية الآداب للقصف والتخريب الجزئي كما دمرت 9 مركبات نتيجة القصف وتفجير منزل وعملية سطو وسرقة أكثر من 5 ملايين ريال يمني.

وندد التقرير بتعمد مليشيا الحوثي تكثيف قصفها بشكل واسع على الأحياء الشرقية للمدينة من أماكن تمركزها في تبتي سوفتيل والسلال وخصوصا الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في مديرية صالة، إضافة إلى مديرية القاهرة ومنطقة الضباب بجبل حبشي وقرية الشقب بصبر الموادم.

وذكر المركز في تقريره أن المليشيا تتعمد قصف المدارس أثناء وجود الطلاب فيها إذ تعرضت المدارس للعصب لأكثر من 70 قذيفة مسببة هلعا وذعرا كبيرا بين طلابها وطالباتها.