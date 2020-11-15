مخازن الحوثي النفطية تفتك باليمنيين

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وأفاد أطباء وسكان محليون بأن جثث الـ4 تفحمت فيما نقل 3 مصابين مستشفى باجل الريفي، مؤكدين أن مخزن المشتقات النفطية يعود إلى تاجر حوثي من تجار الأسواق السوداء لتمويل حرب المليشيات العبثية. وذكر السكان أن سحب الدخان شوهدت من مسافات بعيدة، مطالبين بمحاسبة تجار السوق السوداء ومحاكمتهم كمجرمين، حيث يخزنون المشتقات النفطية في وسط الأحياء.
وتحتكر مليشيا الحوثي المشتقات النفطية وتمنع بيعها في المحطات، في محاولة لخلق أزمة وتدمير الاقتصاد الوطني اليمني.
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