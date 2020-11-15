شكرا لقرائتكم مقتل شخصين وإصابة آخر.. عملية طعن في شوليه الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بمقتل شخصين وإصابة آخر إثر عملية طعن وقعت في مدينة شوليه. وأكدت بدورها صحيفة لوفيغارو الفرنسية المحلية المعلومات. كما كشفت أن السطات اعتقلت مشتبهاً به بتنفيذ الهجوم، مشددة على عدم وجود دليل حتى الآن يثبت أن حادثة شوليه عملية إرهابية.

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