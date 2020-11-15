شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات على رئيس بيرو الجديد وحكومته تتمسك بموقفها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما- رويترز خرج آلاف في مسيرات بشوارع بيرو مجدداً، السبت، احتجاجاً على الرئيس مانويل ميرينو، في حين واصلت حكومته الانتقالية الدفاع عن الإقالة المفاجئة للرئيس السابق مارتن فيزكارا.

واحتشد محتجون في عدة ساحات بوسط العاصمة ليما، وبدأت المظاهرات بشكل سلمي عند الظهر، لكنها شهدت توتراً مع حلول المساء.

وكان رئيس الوزراء انترو فلوريس-أراوز أبلغ الصحفيين في وقت سابق، أن إطاحة الكونجرس بفيزكارا في مزاعم فساد كانت قانونية، مضيفاً أن ميرينو لا ينوي الاستجابة لمطالب المحتجين بالاستقالة. وقال رئيس الوزراء: «كان هذا تغييراً دستورياً. ندعو الناس إلى تفهم ذلك. لا نريد أن ننزلق إلى الفوضى».

وأطيح بفيزكارا الذي يحظى بشعبية لدى الناخبين، الاثنين، في محاكمة بالكونجرس بسبب مزاعم حصوله على رشى وهي اتهامات ينفيها. وأدى ميرينو، عضو حزب «العمل الشعبي» الذي ينتمي ليمين الوسط والذي كان يرأس الكونجرس، اليمين الدستورية يوم الخميس ودعا إلى الهدوء.

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