شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن اللبناني يسعى للإفراج عن محتجز أمريكي لدى دمشق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت مصادر لبنانية، السبت، عن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام بلبنان قوله إنه توجه إلى دمشق بعد زيارته واشنطن في إطار مسعى للإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس الذي يُعتقد أنه محتجز في سوريا.

وقال إبراهيم لقناة «الجديد» إنه زار دمشق لمدة يومين وإنه على اتصال بوالدة تايس بصفة منتظمة لإبلاغها بأنه سيواصل العمل بشأن «ملف» نجلها. ونسبت القناة إلى إبراهيم قوله «أنا لن أتوقف عن العمل بهذا الموضوع ووعدت والدته التي التقيتها أكثر من مرة في واشنطن وهي على اتصال مستمر معي عبر الهاتف». كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى قضية تايس الصحفي بالقطعة والضابط السابق في مشاة البحرية الأمريكية والذي اختفى أثناء ممارسة عمله الصحفي في سوريا عام 2012.

وقال عباس إن زيارته لدمشق جاءت بعد أن زار واشنطن الشهر الماضي حيث التقى بمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. كان مسؤول في إدارة ترامب قد أكد في 18 أكتوبر تشرين الأول تقريراً صحفياً أفاد بأن مسؤولا بالبيت الأبيض سافر إلى دمشق هذا العام لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن تايس ومواطن أمريكي آخر.

وكانت الزيارة هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى مع حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

(وكالات)

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