شكرا لقرائتكم خبر عن قيود مستمرة لدحر «كورونا».. وأمريكا تراهن على اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العالم، أمس الأول الجمعة، يوماً عصيباً من تفشي فيروس كورونا، بعدما أنهاه بحوالي 10 آلاف وفاة، وأكثر من 650 ألف إصابة جديدة حطم أرقاماً قياسياً في عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة بنحو 183 ألف إصابة جديدة، في وقت راهن فيه رئيسها دونالد ترامب على توزيع مرتقب للقاح، رافضاً إغلاق البلاد، بينما واصلت أوروبا قيودها لدحر الوباء، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «معركة جماعية»، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون «حاسمة» لهزيمة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1,3 مليون شخص، وأصابت أكثر من 54 مليوناً آخرين في أنحاء العالم.

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في إصابات كورونا، بعدما تجاوزت ال11 مليون إصابة، وتستعد مدينة نيويورك، أكثر المدن الأمريكية تضرراً بالفيروس إلى إغلاق مدارسها، ويشهد معدل الإصابات فيها ارتفاعاً وقررت الولاية إغلاق الحانات والمطاعم عند الساعة 22,00، ودعت أولياء الأمور إلى الاستعداد لإعادة إغلاق المدارس غداً الاثنين.

وقال مايكل مينا، عالم الأوبئة في جامعة هارفرد خلال مؤتمر صحفي: إنه «سيتعين علينا إغلاق كل شيء. وإذا لم نقم بذلك، فإن عيد الشكر سيتسبب في ارتفاع حاد في عدد الإصابات».

لكن الرئيس دونالد ترامب استبعد بشدة هذه الفرضية.وقال في مؤتمر صحفي:«لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق». وبدلاً من ذلك، أكد أن توزيع الجرعات الأولى من اللقاح الموجهة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس «مسألة أسابيع». وتوقع ترامب أن يصبح لقاح كورونا متاحاً لجميع السكان في أبريل/ نيسان المقبل.

وأعرب الدكتور منصف سلاوي كبير المسؤولين الطبيين في عملية «راب سبيد» التي تنسق استراتيجية لقاح الحكومة الفيدرالية بشأن الفيروس، عن أمله في أن يجري تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي أوروبا، عززت القيود كما هي الحال في اليونان التي أعلنت إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة أو في البرتغال حيث دخل حظر التجول في نهاية الأسبوع حيز التنفيذ أمس. وفي أوكرانيا، تغلق الأعمال غير الأساسية خلال عطلة نهاية الأسبوع على مدى ثلاثة أسابيع. وأعلنت النمسا فرض إغلاق ثان كامل لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة التفشي.

ومع 284 ألف إصابة يومية جديدة، لا تزال أوروبا المنطقة التي تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة، حتى لو بدا أن معدلها استقر (+1 %) بعد فرض إجراءات صارمة وحظر تجول.ورغم مؤشرات لتباطؤ انتشار الفيروس في ألمانيا، توقعت المستشارة أنجيلا ميركل أن يستمر الوباء «طوال فصل الشتاء» كحد أدنى.

كذلك، تشهد فرنسا، انخفاضاً في الإصابات. لكن الحكومة قالت، إنه من غير المناسب الآن التفكير في رفع القيود في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حين أن 95 % من غرف العناية المركزة في المستشفيات مملوءة. وبدت شوارع باريس مهجورة بسبب تأثير العزل العام المفروض في البلاد. وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أنه سيتعين علينا «التعايش مع الفيروس على المدى الطويل»، موضحاً أنه يعمل على «قواعد» للبلاد حتى وصول لقاح ضد الفيروس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة، أمس: «معركتنا ضد الوباء جماعية، والأيام المقبلة ستكون حاسمة».

وفي إيطاليا، يزداد الوضع سوءاً في نابولي المصنفة في «المنطقة الحمراء» مثل توسكانا، امتلأت المستشفيات، وكان بعض المرضى يعالجون في سياراتهم، فيما كان آخرون ينازعون في سيارات الإسعاف.ويخضع حوالى نصف الإيطاليين حالياً لتدابير إغلاق جزئي.

وشهدت روسيا قفزة غير مسبوقة في الإصابات، بعدما سجلت 22702 حالة جديدة و391 وفاة. وفي لبنان، بدأت أمس إجراءات إقفال عام جديد لمواجهة الإصابات المتزايدة، بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ستفرض قيوداً أكثر صرامة لمكافحة الوباء في العاصمة طهران ونحو 100 بلدة ومدينة أخرى.

وسجلت اليابان، زيادة قياسية في الإصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي، بعد رصد 1731 حالة جديدة أمس.

وسجلت الهند، امس، أكثر من 44 ألف إصابة بكورونا و520 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، تجاوزت حصيلة الإصابات 775 ألفاً، بعدما سجلت السلطات أكثر من 22 ألف حالة، و178 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما تحمل الأنباء السارة حول لقاح ضد كوفيد-19 موجة من التفاؤل، فإن عدم ثقة الجمهور في عمليات التلقيح قد يجعل أكثر المنتجات فاعلية غير مجدية، وفق ما قالت كاثرين أوبراين المسؤولة عن قسم التلقيح في منظمة الصحة العالمية.وبعد إعلان شركتي «فايرز» و«بايونتيك» هذا الأسبوع تطوير لقاح «فعال بنسبة 90 %»، يبرز سؤال حول ما إذا كانت البلدان الفقيرة ستتمكن من الحصول على هذا اللقاح.(وكالات)

النمسا تفرض إغلاقاً ثانياً كاملاً لمواجهة التفشي

الأجسام المضادة ل «كورونا» تقل بعد 60 يوماً من الأعراض

كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الياباني للصحة العالمية والطب في طوكيو، عن تراجع عدد الأجسام المضادة لدى مصابي كورونا بعد 60 يوماً من ظهور الأعراض عليهم.

وقاس المركز الأجسام المضادة ل 81 مريضاً، كان 46 منهم يعانون أعراضاً خفيفة، و19يعانون أعراضاً متوسطة تتطلب إعطاءهم الأكسجين، بينما عاني 16مصاباً من أعراضاً حادة.

( وام)

«كورونا» يتفشى مجدداً بين عناصر الخدمة السرية الأمريكية

هاجم فيروس كورونا المستجد مجدداً رجال جهاز الخدمة السرية الأمريكية المكلف حراسة الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن والبيت الأبيض، حيث يخضع 130 شخصاً منهم للحجر الصحي، بحسب ما أكدت وسائل اعلامية، أمس الأول الجمعة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنّ ما لا يقلّ عن 30 من عناصر الخدمة السرّية ثبُتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، متحدّثة عن حالة تفشّ «مستمرّة»، فيما طُلب من نحو 60 آخرين البقاء في الحجر الصحّي.

وأوضحت «واشنطن بوست» إن أكثر من 130 من عملاء الخدمة السرية، أصيبوا بالفيروس، أو أنهم في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم أشخاصاً مصابين. وحصل التفشي، بعدما سافر العديد منهم في التجمعات الانتخابية مع ترامب، والتي كان خلالها غالبية المسؤولين والحاضرين بلا أقنعة.

( ا ف ب)