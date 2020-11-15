شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعلن إحباط محاولة انقلاب واغتيال رئيس الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جهاز أمن الدولة الأرميني، مساء السبت، إفشاله محاولة انقلاب عسكري على النظام القائم واغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وقالت مصادر في يريفيان إن المحاولة جاءت احتجاجاً على اتفاق مع أذربيجان بشأن وقف الحرب في إقليم ناجورنو كاراباخ، وفي ظل حالة غضب واسعة تسيطر على السكان.

وأكد جهاز أمن الدولة احتجاز رئيسه السابق وزعيم حزب «الوطن»، أرتور فانيتسيان، وقائد مجموعة المقاتلين المتطوعين «أشوت يركات» في كاراباخ، أشوت ميناسيان، وعدد من السياسيين والآخرين. وقال إن ميناسيان، الذي يلتزم آراء مناهضة للحكومة ورافضة لسياساتها الخارجية والداخلية، جمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية إلى مدينة سيسيان في أرمينيا.

وأوضح جهاز الأمن أن ميناسيان تآمر مع عدد من السياسيين المعارضين، بينهم فانيتسيان، بهدف قتل رئيس الوزراء وتغيير السلطة في أرمينيا.

وأوقفت السلطات الأرمينية، في وقت سابق من السبت، فانيتسيان بتهمة محاولة اغتصاب السلطة والتحضير لاغتيال رئيس الوزراء، حسبما قال فريق دفاعه.