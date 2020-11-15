شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة محتدمة بين النفوذين الروسي والأوروبي في مولدوفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيشيناو-رويترز

تُجري مولدوفا، الأحد، جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين الرئيس الحالي المؤيد لموسكو إيجور دودون ورئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو التي تدعم توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين المرشحين وذلك بعدما أنهت ساندو الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين متقدمة على الرئيس.

ويتنافس الغرب وروسيا على النفوذ في مولدوفا التي يبلغ تعداد سكانها 3.5 مليون نسمة وهي واحدة من أفقر بلدان أوروبا وتشهد تراجعاً اقتصادياً حاداً في ظل وباء «كورونا».

وكانت ساندو، وهي خبيرة اقتصادية سابقة في البنك الدولي ويعرف عنها موقفها الصارم ضد الفساد، قد قادت العام الماضي حكومة ائتلافية لم تدم طويلاً وأطاح بها تصويت على الثقة في غضون شهور. ووعدت ساندو (48 عاما) في حالة انتخابها بالحصول على المزيد من الدعم المالي من بروكسل، في حين تعهد دودون بأن يطرح خلال العام القادم تسوية لوضع إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الذي يتحدث اللغة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقاً عام 2014 من أجل علاقات تجارية وسياسية أوثق مع الجمهورية السوفييتية السابقة التي تقع بين رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لكن التكتل صار ينتقد سجل كيشيناو في مجال الإصلاحات بوتيرة متصاعدة.

