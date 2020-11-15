شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو- أ.ف.ب

تجاوزت المكسيك، السبت، عتبة المليون إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» بعد أن سجلت 5860 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أعلنت الحكومة.

وقال ريكاردو كورتيس من المديرية العامة للصحة في مؤتمر صحفي: إن «(إجمالي) 1003253 شخصاً ثبُتت إصابتهم بالفيروس». وبلغ عدد الوفيات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية 635، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98259 وفاة بسبب فيروس «كورونا» في البلاد، حسبما ذكر كورتيس.

وسُجّلت أوّل إصابة بـ«كوفيد-19» في المكسيك، في 28 شباط/فبراير. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت سرعة انتشار الجائحة توقّعات السلطات الصحية. وشهدت العاصمة زيادة في عدد الإصابات اليومية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. ولا تزال العاصمة بؤرةً للفيروس، مع تسجيلها أكثر من 177 ألف إصابة و16 ألف وفاة بسبب الفيروس.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم، الجمعة، أن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها لكشف الإصابات سيرتفع إلى عشرة آلاف اختبار في اليوم.