شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم خطوات المغرب لحماية وحدة أراضيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-وام أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعمه لقرار ملك المغرب محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين. وشدد على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي- في بيان - عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعياً إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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