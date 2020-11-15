شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف عائلة مهددة.. «إيوتا» تقترب من أمريكا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

بعد أقل من أسبوعين على مصرع أكثر من 200 شخص جراء الإعصار «إيتا» في أمريكا الوسطى، رجحت السلطات، السبت، أنّ العاصفة «إيوتا» ستضرب المناطق الساحلية في نيكاراجوا وهندوراس، الاثنين، مع تحوّلها إلى إعصار كبير، بينما أوضحت سلطات نيكاراجوا أن 80 ألف عائلة ستكون مهددة جراء العاصفة.

وحتى الساعة (18,00 ت.ج)، كانت «إيوتا» على مسافة نحو 600 كم جنوبي كينجستون عاصمة جامايكا، وتنتقل ببطء في اتجاه غرب - جنوب غرب برياح أقصى سرعتها 85 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن تضرب جزيرة بروفيدنسيا الكولومبية في وقت متأخر، الأحد، بقوة عاصفة استوائية قبل أن تزداد شدتها.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنها سوف «تقترب من سواحل نيكاراجوا وشمال شرقي هندوراس الاثنين... بقوة إعصار كبير».

وأعلنت هندوراس وجواتيمالا ونيكاراجوا عن عمليات إجلاء الجمعة، في وقت لا تزال المنطقة تُعاني جرّاء الدمار الذي خلّفه الإعصار إيتا.

وأدّت الأمطار القويّة التي صاحبت الإعصار «إيتا»، إلى انزلاقات أرضيّة امتدّت شمالاً، وصولاً إلى شياباس في المكسيك.

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أنّ «إيوتا» ستُسبّب ما يصل إلى 40 سنتيمتراً من الأمطار في هندوراس وشمال نيكاراجوا وشرق جواتيمالا وجنوب بيليز.

وأضاف المركز أن ذلك سيؤدي إلى «فيضانات مفاجئة مهمة ومهددة للحياة، إضافة إلى انهيارات طينية». ووجهت السلطات في هندوراس الشرطة والجيش، الجمعة، بإجلاء سكان منطقة سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدن البلاد وعاصمتها الصناعية الواقعة شمال تيجوسيجالبا.

وسبّبَ «إيتا» أضراراً كبيرة في تلك المنطقة، ولا يزال نحو 40 ألف شخص في الملاجئ حول البلاد.

في نيكاراجوا قال رئيس وكالة إدارة الكوارث جييرمو جونزاليس إن السلطات تتجهز للتعامل مع «فيضانات وأمطار وارتفاع المد ورياح وانزلاقات أرضية».

وأوضح أن «نحو 80 ألف عائلة ستكون مهددة»، وهناك عمليات إجلاء جارية في مناطق على طول الحدود مع هندوراس.

بدورها، دعت وكالة إدارة الكوارث في جواتيمالا السكان في الشمال والشمال الشرقي إلى مغادرة مناطقهم.

وضرب «إيتا» الساحل الكاريبي لنيكاراجوا كعاصفة من الدرجة الرابعة، أي كإحدى أشد العواصف على الإطلاق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ويقول علماء إن ارتفاع درجة حرارة البحار نتيجة تغير المناخ تجعل الأعاصير أقوى بعد وصولها اليابسة.

وشهد موسم الأعاصير هذا العام عدداً قياسياً بلغ 30 عاصفة استوائية في الكاريبي وأمريكا الوسطى وجنوب شرقي الولايات المتحدة.