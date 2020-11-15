شكرا لقرائتكم خبر عن منزل رامبو وفرلين اللندني للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّل عرضٌ لبيع المنزل اللندني الذي شهد العلاقة غريبة الأطوار بين الشاعرين الفرنسيين أرتور رامبو وبول فرلين تهديداً لمشروع جعله موقعاً فنياً.

وكان رامبو وفرلين اللذان يعتبران أسطورتي الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر أقاما أشهراً عدة عام 1873 في هذا المنزل الواقع في حي كامدن في شمال العاصمة البريطانية، خلال علاقتهما التي شكّلت فضيحة.

وتحولت قصة علاقة الشاعرين إلى فيلم عام 1995 بعنوان «توتال إكليبس»، جسّد فيه ليوناردو دي كابريو دور رامبو وديفيد ثوليس دو شخصية فرلين.

وعُرض المنزل للبيع لقاء 1,75 مليون جنيه إسترليني (نحو مليوني يورو)، مع أن مالكه مايكل كوربي كان أبدى دعمه مشروعاً لجعله «منزلاً للشعر» مفتوحاً للزوار ولتنظيم الأنشطة الثقافية.

واعتبر جراهام هندرسون، المدير العام لمؤسسة رامبو وفرلين، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أن الأمر «مؤسف حقاً»، آملاً «أن يغيّـر كوربي رأيه»، في ظل محاولات لإيجاد حلّ.

وتعتزم المؤسسة البريطانية التي تنظّم أصلاً أنشطة فنية جعل البيت مكاناً مفتوحاً للجمهور يضمّ مقهىً ومكتبة.

ووضع المنزل قيد البيع في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بحسب موقع الإعلانات العقارية «رايت موف»، لكنّ النصّ التوصيفي للبيت لم يتضمن أية إشارة إلى هوية شاغلَيه القديمين الشهيرين.

ويحمل المنزل الرقم 8 في شارع رويال كولدج، وكان معرّضاً للهدم بسبب مشروع لمطوّر عقاري يعتزم إقامة مجموعة منازل أصغر حجماً مكانه.

وعملت على إنقاذ المنزل مجموعة من الفنانين الناشطين، بينهم نجمة الروك باتي سميث، والكاتب جوليان بارنز.

وكان المالك الحالي اشترى المنزل العائد إلى الحقبة الجورجية عام 2007، وقال يومها لصحيفة «نيو كامدن جورنال»، إن هدفه الأول هو «أن يُرمَّم المكان، وأن يُستخدَم بعد ذلك لإبراز» أعمال الشاعرين.