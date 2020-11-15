شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة .. تعرف عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مفاجأة سارة جداً أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من الجنسيات كافة، والتي تنحدر من 200 جنسية، بمنحهم المزيد من الامتيازات للإقامات الطويلة، لا لكونهم من الأغنياء أو أصحاب العقارات، بل منحها هذه المرة لأصحاب العقول والكفاءات.

المفاجأة تتمثل في إقامات لمدة 10 سنوات لشريحة واسعة من المتفوقين والمتميزين في شهاداتهم، فكان الخبر ساراً للأطباء والمهندسين، وحتى أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، الذين بات بمقدورهم الآن الحصول على حلمهم في الإقامة لـ 10 سنوات في الإمارات، من خلال ابنهم أو ابنتهم في الثانوية العامة. وقال سموه على «تويتر»: «الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر».

وأضاف سموه: «كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات.. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات».

هذه الخطوة التي أعلن عنها سموه اليوم، كان قد سبقتها مفاجآت أخرى في وقت سابق تتعلق بالإقامة الذهبية وطويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

وكان القرار السابق الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2019 يركز على المستثمرين بشكل أكبر؛ حيث اشترط العديد من البنود التي تتعلق بثروة الشخص أو دخله الشهري أو امتلاكه لأي عقار أو استثمار في البلاد أو وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة، وغيرها من البنود التي تحدد إمكانية الحصول على الإقامة حسب شروط محددة.

القرار لاقى أصداء واسعة لدى المقيمين، خاصة أن هذه شهادة تقدير واحترام تقدمها لهم دولة الإمارات، خاصة أن لسان حال قيادة الدولة دائماً ما يشيد بدور المقيمين في نهضة البلاد وتطورها، وإن كان آخرها كلام سموه أمس الأول، عندما أعلن عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لتكريم خط الدفاع الأول، حين قال إن «الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين».