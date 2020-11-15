صور.. نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات استقبال طلبات التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال تفقده، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا.

وتابع نائب المحافظ، استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما تابع مع مشرفي النظام، الدورة المستندية لطلبات التصالح المتقدمة بمختلف مراحلها بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات مرورًا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، واستعرض الإحصائيات الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

ومن جهة أخرى، تابع نائب محافظ المنيا، الخدمة الصحية وسير العمل بمستشفيات التأمين الصحي، والمنيا العام بمدينة المنيا؛ للتعرف على مدى جودة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وقياس مدى رضاء المواطن عنها، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

