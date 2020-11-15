الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مجلس ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى تابعة للمركز، يوم الأربعاء المقبل لمدة 3 ساعات، وذلك لعمل صيانة في شبكة الكهرباء.

وقال علي عبد الستار، رئيس المدينة، في بيان للمجلس اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن قرى (ورورة، والشموت، ومرصفا، ونقباس، وجمجرة، وميت السباع، وميت الحوفين، وشبلنجة) وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه جرى رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه جرى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.