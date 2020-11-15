أرباح إعمار مصر للتنمية ترتفع 62.5% في أول 9 أشهر من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 62.5% مقارنة بصافي الربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ما أظهرته القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، بلغ صافي ربح الشركة خلال أول 9 أشهر من 2020 نحو 1.02 مليار جنيه مقابل 629 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيان، تراجعت إيرادات الشركة إلى 2.279 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2020 مقابل 2.340 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%.

كما ارتفعت تكلفة المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 1.491 مليار جنيه مقابل نحو 1.390 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة زيادة 7.2%.

وارتفعت أيضا مصروفات الشركة البيعية والتسويقية خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى 344.8 مليون جنيه مقابل 255.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع أرباح الشركة، هو تراجع مصروفات الشركة العمومية والإدارية خلال أول 9 أشهر من 2020 إلى 367.5 مليون جنيه مقابل نحو 1.234 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 440.4 مليون جنيه مقابل 543.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 17.6%، وفقا لنتائج أعمال الشركة المجمعة.

وشركة إعمار مصر للتنمية، شركة مساهمة مصرية، تعمل بالتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.