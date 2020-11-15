صور.. كسح مياه الأمطار من شوارع بلطيم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، بسيارات الكسح، والمعدات الخاصة بسحب مياه الأمطار المتراكمة، والناتجة عن آثار سقوط الأمطار بشوارع المدينة.

ووجه اللواء أحمد السنوسى عبدالله، رئيس مركز ومدينة بلطيم، نواب رئيس المدينة، باستمرار تلك المعدات، بشكل دائم في الشوارع، والطرق، التي تنتشر فيها تراكمات مياه الأمطار، ومراجعة أي أحداث طارئة، وتلقى بلاغات المواطنين، وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فوري.

وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أمس السبت، لموجة من الطقس السيء بهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار في عددا من شوارع، ومدن المحافظة.