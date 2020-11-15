مصدر يكشف موعد الانتهاء من صيغة التراخيص الجديدة للبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، عن موعد الانتهاء من الصيغة الجديدة لتراخيص البناء ليتم العمل بها على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيغة الجديدة لتراخيص البناء، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب الانتهاء من الصيغة الجديدة للتراخيص سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوقف البناء لمدة 6 أشهر في جميع المحافظات لحين وضع اشتراطات بناء جديدة وكذلك مراجعة التراخيص الصادرة من الأحياء، فضلا عن وضع صيغة جديدة للتراخيص للعمل بها في الأحياء والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وتستهدف منظومة التراخيص الجديدة جعل الترخيص بمثابة عقد ملزم للدولة والمواطن فيما يتعلق بعملية تنظيم البناء وشروطه ومدى اتساقه مع التراخيص الصادرة.

وتتم عملية البناء على أرض الواقع عبر مراحل بحيث لا يتم بدء مرحلة إلا بعد الانتهاء من السابقة ومعاينتها من قبل لجان متخصصة لبيان مدى مطابقتها للواقع الفعلي.

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