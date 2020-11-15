"صحة الإسكندرية" توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية وتوضح كيفية الحصول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن مديرية الشئون الصحية ستوفر بدءًا من بعد غد الاثنين، لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ، لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي في نطاق المحافظة.

وأضاف عبد الغني، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية سيكون متوفرًا من خلال خمس وحدات تابعة لمديرية الشئون الصحية موزعة على مناطق الإسكندرية المختلفة، في مكاتب صحة "سموحة، المندرة، الجمرك، العامرية ووحدة العجمي البحرية"، وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل المديرية للشئون الوقائية، أن الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم هم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك المسافرين لأداء العمرة، بينما يمنع تطعيم من سبق إصابته بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح كما يتم تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بارتفاع درجة الحرارة، فيما يشترط على السيدات الحوامل الرجوع للطبيب المعالج قبل الحصول على جرعة التطعيم.

وأشارت الفناجيلي، إلى أن سعر جرعة اللقاح الواحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ من خلال مديرية الصحة 50 جنيها، فيما يتم إعطاء اللقاح للمواطنين داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية العاملة بها، ولا يسمح بالحصول على التطعيم خارجها.