طبيب جزائري ضمن الفريق الذي طوّر لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا

ويشغل الدكتور بوقرموح منصب مدير مساعد للأبحاث في تطوير اللقاحات في شركة الصناعة الصيدلانية الأمريكية فايزر، وتحصل على شهادة طب من جامعة الجزائر عام 1996، قبل القيام بأبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد للطب في وقت لاحق.
وفي التاسع من نوفمبر أعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech أن المرحلة الثالثة للقاح كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90 ٪ في الوقاية من عدوى كوفيد-19.
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