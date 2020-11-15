شفاء 683 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم /الأحد/، شفاء 683 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 127 ألفا و585 حالة.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال683 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال

المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.