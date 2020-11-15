تسجيل 4106 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا، 36 وفاة بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 15211، كما تماثل 391991 للشفاء من الفيروس.
و نشر فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض كوفيد-19 في إندونيسيا، بيانانت تفيد أن البلادسجلت 4106 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467113 إصابة، وفقا لرويترز.
وكانت قد علقت البرازيل المرحلة الأخيرة من تجربة اللقاح الصينيبعد ورود أنباء عن وفاة شخص، ولكن ليس بسبب اللقاح، في حين وردت تقارير عن استمرار إندونيسيا تجربة لقاح Sinovac بعناية إضافية.
وأيدت شركة Sinovac Biotech سلامة لقاح فيروس كورونا ، قائلة في بيان لها إنها "واثقة من سلامة اللقاح" ، وأن الحادث الضار "لا علاقة له باللقاح".
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