شكري وولي عهد الكويت يبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مؤكدَين قوة وتميز العلاقات المصرية الكويتية. القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مؤكدَين قوة وتميز العلاقات المصرية الكويتية.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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