اعتقال ناشطة إيرانية معارضة في تركيا ومخاوف من ترحيلها إلى طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 8 دقائق

اعتقلت سلطات الأمن التركية الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي، المعارضة للنظام حسب ما ذكره نشطاء إيرانيون .

وأعرب النشطاء عن مخاوفهم من ترحيلها إلى طهران ، كما حدث مع بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم في تركيا من قبل .

وتداول النشطاء الإيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن اعتقال السلطات التركية للناشطة شمسايي، لافتين إلى أن الناشطة كانت واحدة من الفتيات المعارضات للنظام ومعروفة محليا بـ ”داعمة فتيات شارع الثورة“.

وأشار النشطاء عبر تعليقاتهم إلى أن الناشطة شمسايي – وهي ممارسة لرياضة تسلق الجبال – كانت قد تسلقت جبل ”دمافند“ الشهير الواقع شمالي إيران، ورفعت راية بيضاء، في إشارة إلى دعمها للناشطات المعارضات لفرض الحجاب الإجباري والمعروفات بـ ”فتيات شارع الثورة“ بطهران.

ولفت النشطاء إلى أن سلطات النظام الإيراني كانت قد اعتقلت شمسايي بتهمة ”دعم الفتيات المعارضات للحجاب الإجباري“، وقبعت لمدة 6 أشهر في سجون النظام، فيما تم الإفراج عنها مؤقتا، حتى هربت خارج إيران.

وكشف النشطاء الإيرانيون نقلا عن شقيق الناشطة شمسايي أنها وصلت إلى تركيا برا، وكانت تخطط للسفر إلى إسبانيا حيث يقيم أحد أشقائها، بينما اعتقلت على يد شرطة الهجرة التركية، ثم تم نقلها إلى مخيم ”أدرنة“ التركي، وهي حاليا تقبع في الحجز وتواجه خطر الترحيل.

يأتي هذا في ظل تقارير لنشطاء إيرانيين عن تنسيق بين السلطات التركية والإيرانية لتسليم المعارضين لنظام طهران من المقيمين في تركيا، حيث كان آخرهم اعتقال الاستخبارات التركية للناشطة، مريم شريعتمداري، والناشط الإيراني في حقوق الأقلية البلوشية، عبد الله البلوشي.