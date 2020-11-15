قاليباف: بايدن يختلف عن ترامب ويشبه أوباما في فرض العقوبات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ ساعتين

منذ لحظة إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ، سارع بعض مسؤولي النظام الإيران للتودد إلى الإدارة الأمريكية ، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي قال في أحد تصريحاته “دعنا ننسى أخطاء الماضي” ، في إشارة لبايدن.

رفض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، وضع الحكومة وبعض المسؤولين في البلاد آمالهم على الرئيس المنتخب للولايات المتحدة جو بايدن بشأن رفع العقوبات الشديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران والتي أدت إلى أزمة اقتصادية ومعيشية.

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان ”في أحسن الأحوال، لا يختلف بايدن عن أوباما (الرئيس السابق)، الذي صمم ما يسمى بالعقوبات المعوقة، وهو أول من ينتهك الالتزامات الأمريكية“.

وكان جو بايدن يتولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بين عامي 2009 و 2017، وفي عام 2015 توصلت واشنطن للاتفاق النووي مع إيران والقوى الدولية، ولكن ترامب قرر في مايو 2018 الانسحاب من هذا الاتفاق وتشديد العقوبات على طهران.

وأضاف قاليباف، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية والاختلاف بين بايدن وترامب ”بايدن وأوباما قررا ممارسة أقصى قدر من الضغط على ترامب بضغوط ذكية على إيران واحتجاز رزق الناس رهينة وأخذ تنازلات كبيرة منا“.

وتابع رئيس البرلمان المتشدد ”من الواضح أن بايدن يختلف عن ترامب، لكن من المهم معرفة أن بايدن لا يختلف في أحسن الأحوال عن أوباما، الذي انتهك التزامات الولايات المتحدة“.

وشدد على أن ”الناس لم ينسوا أن إدارة أوباما فرضت أشد العقوبات على الأمة الإيرانية؛ في الواقع، حصد ترامب ما زرعه أوباما وبايدن“، ورأى أن ”توقيع بايدن ليس ضمانة لنا، والإجراءات العملية لحكومته ضمانة“.

وقال رئيس مجلس الشورى ”إذا كان بايدن يؤمن بالاتفاقية النووية التي وقعها أوباما مع إيران فعليه الوفاء بالالتزامات التي لم يتم الوفاء بها، وتعويض الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة التزامها ببنود الاتفاق النووي“.

وخلال الأيام الماضية بعثت حكومة الرئيس الإيراني برسائل مبطنة عبر تصريحات علنية عن استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن مجموعة 5+1 في حال قررت إدارة الرئيس المقبل جو بايدن العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.

فيما يرى مسؤولون أمريكيون، من بينهم المندوب الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، إليوت أبرامز، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيواصل استخدام سياسة العقوبات للحصول على تنازلات من إيران.