شبيبة الـPJD تطلق حملة دولية للترافع عن مغربية الصحراء.. وأمكراز يكشف خلفياتها

أعلن المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عن تنظيم حملة دولية للتواصل مع الهيئات الشبابية الإفريقية والعربية والدولية للتعريف بموقف المغرب ومستجدات قضية الصحراء المغربية.

وأوضح الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، أن تنظيم هذه الحملة الدولية، يأتي انطلاقا من واجب الشبيبة ومسؤوليتها الوطنية، وذلك بالموازاة مع التطورات التي يشهدها ملف قضية الصحراء المغربية، لاسيما الأحداث الأخيرة على مستوى منطقة الكركرات.

وأكد أمكراز في تصريح صحفي أدلى به لموقع “pjd.ma”، أن هذه الحملة، “لن تقتصر فقط على الأحداث التي شهدتها المنطقة العازلة “الكركرات”، مؤخراً، بل ستتجاوز ذلك لشرح كل المعطيات المرتبطة بالملف تاريخيا وقانونيا لشباب المنظمات الدولية.”

وأضاف المتحدث ذاته، أن شبيبة “المصباح”، تعمل على إعداد وسائل للتواصل مع الشباب في مختلف المنظمات والهيئات الشبابية الإفريقية والعربية والدولية، عبر رسائل تتضمن كل المعطيات المتعلقة بملف القضية الوطنية، حتى يفهم هؤلاء الشباب عمق الإشكال المطروح، وأن لا يعتمدوا على ما تنشره وسائل الإعلام التابعة لخصوم وحدتنا الترابية.

وكشف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أنه “من المرتقب أن تنطلق هذه الحملة الدولية خلال الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أنها “ستركز كذلك على ترويج حقيقة ملف القضية الوطنية في المنصات الدولية، من خلال التواصل مع الناشطين في هذه المنصات التي تشهد متابعة كبيرة من طرف الشباب حول العالم”.

وفي هذا الصدد، قال أمكراز، “سنعمل على استثمار العلاقات القديمة التي تجمع الشبيبة مع مجموعة من الهيئات الشبابية الحزبية العربية والافريقية، التي سنعتمد عليها في هذه الحملة، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة تواصل المنظمة، لبلوغ أكبر عدد ممكن من المنظمات الشبابية حول العالم”.