طقس الأحد.. ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا فوق سواحل وسهول الأطلسي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، خصوصا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالمنطقة الشرقية وذلك خلال الليل و الصباح حيث ستكون مرفوقة بضباب محلي، فضلا عن ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق، قد تمتد نحو كل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد.

أما الأجواء فستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب إلى صافية بمجموع أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب البلاد.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة، وستهب من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية وستهب من الشمال بالمنطقة الشرقية بينما ستهب من القطاع الشرقي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و24 درجة بجنوب البلاد، فيما ستتراوح ما بين 14 و20 درجة بباقي الجهات الأخرى .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و15 درجة بالأطلس وما بين 17 و22 بالمنطقة الشرقية و الريف والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية وما بين 24 و30 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول والسواحل الشمالية و الوسطى وسهول تادلة و الرحامنة و تانسيفت.

وستكون ما بين 30 و36 درجة بمنطقة سوس و بالأقاليم الجنوبية للمملكة.