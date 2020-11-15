أردوغان يتعرض لصدمة كبيرة بسبب مقاتلات إف 35

الأحد 15 نوفمبر 2020

في ضربة جديدة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، أعلنت واشنطن موافقتها على بيع اليونان مقاتلات من طراز "F 35" التي كان مقرراً بيعها إلى تركيا.



وأفاد موقع "غريك سيتي تايمز" الإلكتروني بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعطى الضوء الأخضر لبيع اليونان مقاتلات F-35 الأمريكية بدلاً من تركيا.

وأشار الموقع اليوناني إلى أن أثينا ستشتري 6 طائرات من أصل 20 طائرة في 2022، إضافة إلى 6 مقاتلات فرنسية الصنع من طراز"رافال".

جاءت هذه التطورات بعد زيارة بومبيو في الشهر الماضي إلى خليج سودا في كريت باليونان لإجراء محادثات على نقل قاعدة إنجرليك الأمريكية.

ووصفت صحيفة "أمريكان تايمز" يومها، زيارة بومبيو للجزيرة اليونانية، بأنها جزء من الجهود الأمريكية لزيادة وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط​​، وأشارت إلى نفاد صبر واشنطن على أنقرة بعد شراء تركيا أنظمة دفاع جوي من روسيا.

وحرمت وزارة الدفاع الأمريكية النظام التركي من 8 مقاتلات من طراز F-35، الأكثر تقدماً في العالم، من صنع شركة لوكهيد مارتن في صفقة عسكرية تقدر بـ 682 مليون دولار.