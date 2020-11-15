شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الصفقة.. أمريكا تعلن بيع إف 35 للإمارات والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع مقاتلات إف-35 للإمارات.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": أخطرت الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي بشراء دولة الإمارات لمقاتلات إف-35 وذخائر بقيمة 23.37 مليار دولار". وأضاف بومبيو أن تلك العملية تأتي في إطار محاولة الإمارات للدفاع عن نفسها ضد المخاطر والتهديدات المتزايدة من جانب إيران عقب توقيع اتفاقية السلام التاريخية مع إسرائيل.

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