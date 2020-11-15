شكرا لقرائتكم خبر عن 67 قتيلا حصيلة ضحايا إعصار فامكو في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

كشف مسؤولون اليوم الأحد عن إن حصيلة قتلى الإعصار فامكو، أشد الأعاصير فتكا في الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 67 قتيلا، في حين لا تزال المياه تغمر العديد من أنحاء منطقة في شمال البلاد اجتاحتها فيضانات هي الأسوأ منذ أكثر من أربعة عقود.

وتوجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى إقليم توجيجاراو لتقييم الوضع في منطقة وادي كاجايان التي اجتاحتها فيضانات شديدة بعد أن تسبب الإعصار فامكو في هطول أمطار على مناطق من جزيرة لوزون الرئيسية، بما فيها العاصمة مانيلا.

وقال مارك تيمبال المتحدث باسم وكالة إدارة مكافحة الكوارث إن السلطات سجلت 22 وفاة في كاجايان و17 أخرى في جنوب لوزون، وثمان وفيات في العاصمة مانيلا إلى جانب 20 في منطقتين أخريين، ولا يزال 12 شخصا آخرون في عداد المفقودين. وأضاف أن الإعصار ألحق أضرارا بنحو 26 ألف منزل.